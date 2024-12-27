В Петербурге открыли долгожданную станцию метро «Горный институт»

Это первая новая станция в Северной столице за пять лет.

Новая станция – 72-я по счёту в Петербурге. Если для москвичей запуск новых станций и даже целых линий — событие рутинное, то в Северной столице метро прирастает довольно медленно и давно не поспевает за бурной застройкой спальных окраин (последняя станция открылась здесь в 2019 году).

Очень не хватает и станций в центре города, где их строительству мешает плотная застройка и сложнейшая геологическая обстановка: обилие рек и каналов, плывуны, подземные реки и следы их древних русел. Из-за этого все станции в центре Петербурга – глубокого заложения, что значительно удорожает и усложняет их строительство.

Новая станция – это продление четвёртой линии (она же Оранжевая, она же Правобережная) из центра города, от станции «Спасская», на Васильевский остров. Перегон от «Спасской» до «Горного института» очень длинный даже по меркам Петербурга: 3600 метров. Примерно посередине в ближайшие годы добавится промежуточная станция «Театральная» возле Мариинского театра. Пока у «Театральной» не достроен вестибюль, так что поезда будут следовать через неё без остановки.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

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Глубина заложения новой станции – 71 метр. В Москве такой показатель был бы близок к рекордному, но для Петербурга подобная глубина в порядке вещей.

«Горный институт» и перегонные тоннели строились без малого десять лет. За это время в Петербурге сменился главный подрядчик метрополитена, проект пересматривался несколько раз, срок запуска постепенно сдвинулся на пять лет, в конечном итоге станция открылась только с одним вестибюлем, который, вопреки названию, ведёт не к Горному институту, а на Большой проспект Васильевского острова (выход к институту обеспечит второй вестибюль, которого пока нет).

До открытия «Горного института» практически вся историческая часть Васильевского острова обслуживалась единственной станцией «Василеостровская», которая давно едва справлялась с огромным пассажиропотоком.