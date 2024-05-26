В Петербурге столкнулись два туристических судна

Это случилось ночью.

В ночь на 25 мая в Санкт-Петербурге под Литейным мостом случилось происшествие. Теплоход «Соларис», развивающий скорость до 40 км/ч, столкнулся с прогулочным судном «Чайка СПГ». Пострадавших нет, на судах зафиксированы вмятины.

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Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает: «Прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования»