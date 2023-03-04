В пирамиде Хеопса нашли девятиметровый тоннель

Его обнаружили во время сканирования монументов Гизы.

В знаменитой пирамиде Хеопса в Египте нашли новый тоннель. Его удалось заметить в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году, пишет Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису.

Длина подземного коридора составляет девять метров, а ширина – два метра. В каком месте пирамиды обнаружен тоннель, для чего он был пробит и что находится внутри, пока остается неизвестным.

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Пирамида Хеопса, она же Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта, самое древнее и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Комплекс пирамид расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Он состоит из пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.

Усыпальница Хеопса – самая большая и самая древняя из трех Великих пирамид. Ее высота достигает 147 метров, и сложена она примерно из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Внутри пирамиды есть огромные камеры, комнаты царей и цариц, из которых отходят шахты, вход в них ограничен массивными дверями. Археологам до сих пор не удалось проникнуть в эти тоннели.