В Подмосковье бобр помог найти старую мину

Снаряд времен Великой Отечественной войны скрывался на дне реки.

В подмосковной деревне Кузовлево бобр случайно помог обнаружить немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Построенная им плотина на реке Черничка привела к обмелению речного участка, на котором и находился старый минометный снаряд.

Для ликвидации находки были вызваны специалисты экстренных служб из Москвы. Осмотр показал, что взрыватель у мины отсутствовал — это сильно снижало риски ее случайной детонации.

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Ранее мы показывали, как в Приморье водитель совершил вынужденную остановку на дороге, встретив бобра. Мужчина заметил на обочине деловитого грызуна, который нес в зубах небольшую елку — пришлось уступить ему дорогу.