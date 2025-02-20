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Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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В Подмосковье бобр помог найти старую мину

В Подмосковье бобр помог найти старую мину

Снаряд времен Великой Отечественной войны скрывался на дне реки.

В подмосковной деревне Кузовлево бобр случайно помог обнаружить немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Построенная им плотина на реке Черничка привела к обмелению речного участка, на котором и находился старый минометный снаряд.

Для ликвидации находки были вызваны специалисты экстренных служб из Москвы. Осмотр показал, что взрыватель у мины отсутствовал — это сильно снижало риски ее случайной детонации.

Ранее мы показывали, как в Приморье водитель совершил вынужденную остановку на дороге, встретив бобра. Мужчина заметил на обочине деловитого грызуна, который нес в зубах небольшую елку — пришлось уступить ему дорогу.

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