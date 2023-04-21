В Подмосковье девушку укусила гремучая змея

Пострадавшая держала рептилию в своей квартире.

В Подмосковье девушку укусила ядовитая змея, которую она держала в своей квартире. Пострадавшую забрали в реанимацию, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, дома у 27-летней девушки жили различные рептилии и пауки. Вечером 19 апреля москвичка контактировала с гремучей змеей, и та укусила свою хозяйку за руку. Девушку забрали в больницу с интоксикацией.

В Минздраве журналистам агентства «Москва» рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.

«Ей проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также организована консультация врача-токсиколога, определена тактика лечения и наблюдения пациентки», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

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Яд гремучих змей смертельно опасен для человека. Попадание токсина в кровь может привести к анафилактическому шоку, отказу почек, затруднению дыхания, внутренним кровоизлияниям и летальному исходу.