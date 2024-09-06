В Подмосковье спасают маленьких львят, изъятых у фотографов

Животные находились в состоянии крайнего истощения.

В Подмосковье спасают двух маленьких львят, которых забрали у уличных фотографов в Краснодарском крае. Детенышей использовали для фотосессий с туристами на побережье, и они едва не погибли из-за плохого ухода, обезвоживания и недоедания, пишет «Риамо».

Действия фотографов можно назвать жестоким обращением с животными: котят мало кормили, из-за чего маленькая львица первое время даже не могла переваривать пищу. А у мальчика-львенка травмирована лапка. Животных в критическом состоянии доставили в парк львов «Земля прайда», где их выхаживают ветеринары и волонтеры. Сейчас малыши потихоньку идут на поправку, у них уже появился аппетит, рассказали специалисты.

«На носу у малышки-львицы ранка. Видимо, ее содержали в очень плохих условиях (тесная клетка), и она так сбила себе мордочку. Ранка затягивается, появляется корочка, а мы проводим местные обработки», — рассказали в парке «Земля прайда».

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Фотографам грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Согласно статье 245 УК РФ, наказание варьируется от штрафа в размере до 80 000 рублей вплоть до лишения свободы. Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, сумма штрафа уже увеличивается от 100 000 до 300 000, также возможно лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что москвичи завели львенка и бросили его в ветклинике. Сейчас малыша тоже выхаживают специалисты.