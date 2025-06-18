В Подмосковье у семьи пытаются изъять тигренка

Хозяева отказываются его отдавать.

В Подмосковье у многодетной семьи пытаются изъять 10-месячного тигренка. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

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Как сообщается, детеныша завели в частном доме в Пушкинском районе. Когда об этом узнали в надзорном ведомстве, попытались забрать животное, однако хозяева наотрез отказались его отдавать, хотя у них нет документов. Теперь работники прокуратуры будут изымать его вместе с сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора. Затем тигренка отдадут в специализированную организацию.

Известно, что в доме живут трое детей. Прокуратура заинтересовалась семьей после того, как сотрудники увидели видео с тигренком в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России утвердили новый список животных, запрещенных к содержанию в домах и квартирах. Туда входит 121 вид, включая тигров, львов, слонов и даже китов и акул.