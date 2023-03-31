В Польше попытались похитить знаменитого толстого кота

Гацек является главной достопримечательностью города Щецин.

Помните, мы писали про толстого кота, который стал главной достопримечательностью польского города? Недавно женщина попыталась украсть знаменитого толстяка, но тот сбежал и спрятался под машиной. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, пишет Daily Mail.

Запись с камер быстро разместили в социальных сетях. На них видно, как женщина пытается схватить черно-белого кота, однако тот убегает от нее. Похитительнице не остается ничего, кроме как сесть в такси и уехать. Волонтеры, которые заботятся о коте, рассказали, что за животное вступился человек, наблюдающий за ним.

«Рекомендуем больше не предпринимать таких попыток. Гацек находится под наблюдением камер и своих человеческих друзей, поэтому мы надеемся, что больше не будет попыток реализовать такие глупые идеи», — написали защитники кота.

Гацек обрел мировую популярность после того, как получил оценку пять баллов и более трех тысяч восхищенных комментариев от туристов на Google Maps. Его прозвали Котом Кашубским по названию улицы, на которой он живет.

Рейтинг животного превысил рейтинг главных туристических достопримечательностей города: Филармонии, Штеттинского замка и сети подземных тоннелей времен Второй мировой войны. В результате кот стал чем-то вроде символа города: местные магазины начали продавать сувениры с его изображением.

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Однако вместе с популярностью к Гацеку «пришел» лишний вес: прохожие то и дело пытаются чем-то угостить его. Это обеспокоило сотрудников городского приюта для животных, и они попросили людей не кормить кота, а складывать угощения в специальную корзинку, чтобы можно было контролировать, сколько он ест.