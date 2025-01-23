В итальянской Пизе туристы страдают от карманников

Власти ввели ограничения в нескольких районах Пизы из-за высокого роста преступности.

В итальянском городе Пиза, знаменитом своей достопримечательностью в виде Падающей башни, ввели «красную зону» из-за обилия краж, жертвами которых часто становятся туристы.

Комитет провинции по общественному порядку и безопасности (Cosp) принял решение ввести «красную зону» в районах прилегающим к железнодорожной станции города: Piazza della Stazione, Via Mascagni, Via Puccini, Viale Bonaini и Viale Gramsci. Считается, что именно в этих оживленных районах с большим потоком приезжих туристов орудует самое большое количество карманников. Новые меры станут дополнением к уже существующим инициативам по установке современных систем освещения и видеонаблюдения.

Обозначение «красная зона» относится к территории города, где наблюдаются повышенные риски преступной деятельности. В этой зоне лица, проявляющие агрессивное или угрожающее поведение, могут получить отказ в паркове или будут призваны покинуть территорию.

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Падающая башня, Пиза, Италия Фото: Anna Church / Unsplash

Итальянский город пользуется большой популярностью среди россиян, которые как и многие путешественники активно посещают городскую Пьяцца деи Мираколи, известную как Площадь Чудес, где находится Пизанская башня. Помимо вокзалов, это другая самая излюбленная точка карманников, которые пользуется тем, что приезжие осматривают достопримечательности и не обращают внимания на свои кошельки и сумки. В этот момент воры-карманники могут воспользоваться маленькой бритвой, чтоб незаметно умыкнуть ценные вещи.

В полиции предупреждают, что зачастую воры могут прибегнуть к отвлекающим маневрам, чтобы усыпить бдительность своих жертв – например, притвориться, что спрашивают дорогу или сымитировать «случайное» столкновение. Иногда преступники могут привлекать в свои аферы детей, уличных торговцев или артистов, поэтому власти призывают туристов быть особенно бдительными, если к ним обращаются на улице незнакомцы.