В преддверии Олимпиады Париж наводнили постельные клопы

Люди замечают вредителей-кровососов по всему городу.

Власти Парижа обеспокоены участившимся случаям появления постельных клопов в общественных местах по всей французской столице. Это совсем некстати ещё и из-за предстоящих в Париже летних Олимпийских игр в 2024 году.

Сообщается, что жители Парижа замечали постельных клопов в общественном транспорте города и в аэропорту Шарль-де-Голль. Некоторые из жителей начали публиковать видео с насекомыми в социальных сетях.

Ситуация настолько ухудшилась, что министр транспорта Клемент Бон собирается провести встречу с операторами общественного транспорта, чтобы обсудить этот вопрос. В свою очередь, чиновники мэрии призвали федеральное правительство создать целевую группу для искоренения постельных клопов.

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«Государству необходимо срочно разработать план действий против этого бедствия, поскольку Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году», – Эммануэль Грегуар, заместитель мэра Парижа.

Постельные клопы – одни из самых древних вредителей человечества, чье происхождение, возможно, восходит к эпохе динозавров. Обыкновенный постельный клоп (Cimex lectularius), вероятно, преследовал людей еще до того, как наши предки покинули пещеры.

На короткое время в середине 20-го века высокоэффективные пестициды чуть не привели к исчезновению этих насекомых. Но со временем постельные клопы эволюционировали и стали очень устойчивыми к веществам, уничтожающим насекомых.

Хотя неясно, увеличилось ли заражение постельными клопами во всем мире в последнее время, они остаются постоянной проблемой. Согласно отчету, опубликованному французским правительственным агентством ANSES ранее в этом году, более 10% домохозяйств в стране были заражены паразитами в период с 2017 по 2022 год.

Постельные клопы, несмотря на их репутацию, не считаются переносчиками инфекционных заболеваний, но их укусы вызывают раздражающий зуд. Некоторые ученые также предполагают, что они могут повысить риск появления у людей аллергических симптомов из-за гистамина, который они производят, хотя на данный момент это всё ещё спорная теория.