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В приглашении на саммит G20 вместо Индии указано другое название: начался скандал

Фото: Altaf Qadri

Бхарат – название государства на хинди, закрепленное в конституции.

Приглашения на ужин мировых лидеров на саммите G20, в которых Индия упоминается по санскритскому названию, вызвали политический скандал и общественные дебаты о том, как следует называть страну.

В приглашении президент Индии Драупади Мурму называет себя главой Бхарата – одним из официальных названий страны, закрепленным в конституции.

Однако власти Индии не собираются переименовывать страну в Бхарат на международном уровне. Об заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Министр подчеркнул, что в конституции закреплено два официальных языка: английский и хинди. На языке хинди страна называется Бхарат – так местные жители называли свои земли в доколониальную эпоху.

Однако споры о названии страны в индийской общественности не прекращаются. Так, бывшая звезда индийского крикета Вирендер Сехваг призвал официальных лиц спорта использовать наименование Бхарат на футболках игроков во время чемпионата мира по крикету, который пройдет в Индии в этом году.

«Мы – Бхарат. Индия – это имя, данное британцами. И давно пора официально вернуть наше первоначальное имя», – Вирендер Сехваг.

Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны «Индия» было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индии с 9 по 10 сентября.

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