В Приморье амурская тигрица погибла под колесами поезда

В темноте хищники не могут оценить скорость и дистанцию до движущегося объекта.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» провели обследование места гибели амурского тигра, обнаруженного на железнодорожном мосту через реку Амба. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе нацпарка. Специалисты осмотрели тело животного и сделали предварительные выводы о произошедшем.

Информация о гибели тигра поступила утром 1 сентября. Данные были переданы в полицию и управление по охране животных. Территория, где был найден тигр, не входит в границы национального парка, но примыкает к нему. Предположительно, погибшая самка амурского тигра была возрастом до двух лет. Она оказалась на мосту ночью и не смогла уберечься от поезда.

Эксперты отмечают, что животные могут использовать мосты для пересечения рек, но в темное время суток они не могут оценить скорость и дистанцию от движущегося объекта. Специалисты планируют идентифицировать особь погибшего тигра и установить, фиксировался ли он на территории национального парка «Земля леопарда» за последний год.

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Ранее сообщалось, что сотрудники «Земли леопарда» выявили самого крупного амурского тигра, проживающего в национальном парке.