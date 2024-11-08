В Приморье фотограф снял неизвестного учёным леопарда

Ранее дикого хищника не фиксировала сеть фотомониторинга национального парка «Земля леопарда».

В Приморье немецкий фотограф-любитель Саша Фонсека первым снял на камеру леопарда, которого еще не регистрировали зоологи. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

Профессиональную фотоловушку Фонсека решил установить напротив пещеры, где обосновались азиатские барсуки. Вскоре в объектив попал дальневосточный леопард – возможно, он планировал охоту на куньих.

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«Благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника удалось определить, что ранее этот «любитель барсуков» не фиксировался сетью фотомониторинга. В ближайшее время пятнистый новичок будет внесен в базу данных ученых нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — рассказали в администрации парка.

Фотограф намерен и дальше вести съемки дикой природы в Приморском крае. Подобная работа с фотографами ведется в рамках развития экологического туризма. «Земля леопарда» – место с самым богатым разнообразием фауны на всем Дальнем Востоке, только здесь на одной территории обитают редкий дальневосточный леопард, амурский тигр, два вида медведей, семь видов копытных, множество видов краснокнижных птиц и других животных.

Ранее сообщалось, что многодетную семью дальневосточных леопардов — самку с тремя котятами — обнаружили в соседнем с Приморским краем Северо-восточном национальном парке в Китае.