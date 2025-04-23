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В Приморье нашли кита — его убили люди

В Приморье нашли кита — его убили люди

Из тела животного вырезаны крупные фрагменты.

В Приморье местный житель нашел тушу убитого кита с веревкой, привязанной к хвосту. Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «NEWS.VL | Владивосток и Приморье», с тела животного вырезаны крупные фрагменты — это может говорить о попытке незаконного изъятия жира.
 
По словам экспертов, такие случаи бывают связаны с деятельностью браконьеров или случайным попаданием китов в рыболовные снасти. Так, в августе 2024 года возле Находки нашли мертвого шестиметрового командорского ремнезуба. Специалисты подтвердили, что животное погибло, запутавшись в трале. А в 2021 году в бухте Малой близ Тернея обнаружили четырехметрового детеныша северного плавуна со следами веревок на теле .
  
Дрейфующие по волнам туши китов могут представлять опасность. В ноябре 2022 года мертвый кит в бухте Витязь мог взорваться из-за скопления газов, что привело бы к неприятным последствиям для местной экологии.

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