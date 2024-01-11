В Приморье объявился тигр, который поедает собак. Его пытаются поймать

Специалисты планируют отловить хищника.

Работники охотнадзора Министерства лесного хозяйства Приморья решили поймать амурского тигра, который стал нападать на собак местных жителей в селах Анучинского округа. Впервые о появлении хищника в селе Рисовое стало известно 22 декабря. В ночное время тигр убил собаку, но не успел ее съесть, поскольку его отпугнули. Днем в село приехали охотники, но хищник больше не появился на месте нападения.

Как оказалось, к тому моменту тигр переместился в другую часть села, где вновь напал на собаку, убил ее и опять не съел. Позже, 27-28 декабря, хищник съел двух собак в селе Новотроицкое. На следующий день специалисты с помощью квадрокоптера определили примерное местоположение животного: его ждали двое суток, но тигр не появился. Затем, уже 4 января в окрестностях гидроузла в городе Арсеньев тигр напал на сторожевую собаку. Вновь хищника заметили 9 января.

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«В окрестностях этих населенных пунктов проживает молодая особь амурского тигра, которая не представляет опасности для людей, скрывается при контакте с человеком и боится освещенных мест. Однако, чтобы избежать повторных нападений и конфликтных ситуаций, решено поймать и перевезти его. В случае повторных нападений на собак или скот, данная особь будет поймана», — рассказал генеральный директор центра «Амурский Тигр» Сергей Арамилев.

Если тигра поймают, его переведут в реабилитационный центр для дальнейшего наблюдения. При этом эксперты не исключают, что за нападениями может стоять не один хищник, а две разных особи.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае амурский тигр напал на местную жительницу в лесу.