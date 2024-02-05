В Приморье поймали тигра-убийцу, который нападал на животных и домашний скот

Это второй подобный случай за последнее время.

Второго за неделю «конфликтного» краснокнижного амурского тигра отловили в Приморье, сообщает правительство региона.

Ранее власти информировали, что за неделю в крае зафиксировано 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, уточнив, что это не больше обычного. Для отлова хищников жителей призвали закрывать собак в вольерах или подсобках, напомнив, что присутствие людей на территории, где установлены ловушки, может насторожить тигров.

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«Еще одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты Охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении правительства Приморья.

Ранее, 29 января, сообщалось, что специалисты центра «Тигр» осмотрели амурского тигра, который был отловлен в конце декабря 2023 года в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Специалисты пришли к выводу, что хищник может жить в природе самостоятельно. Его выпустили в тайгу в удаленные от населенных пунктов районы Приморского края.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.