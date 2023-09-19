В Приморье туристы устроили фотосессию с акулой

После этого мертвую рыбу бросили в море.

В Приморье отдыхающие поймали двухметровую сельдевую акулу, вытащили на берег и устроили с ней фотосессию. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Сельдевые акулы — это семейство акул, распространенных во всем Мировом океане. К нему относятся пять ныне живущих видов из трех родов: белые акулы, акулы-мако и, собственно, сельдевые акулы. Большинство видов семейства считаются вымершими.



Все акулы семейства в основном питаются рыбой, тюленями, морскими котиками и падалью. Для человека опасны только белые акулы и акулы-мако. В России можно встретить только два вида рода сельдевых акул: тихоокеанскую и атлантическую.

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Telegram-канал Baza публикует видео с места: на нем видно, как мужчина открывает акуле пасть, демонстрируя на камеру ее зубы. Еще один ролик разместил закрытый канал «Трэвел комьюнити»: там мужчина вместе с приятелем выпускают рыбу в море. При этом она уже не подает признаков жизни.

По данным канала, туристы поймали неудачливую акулу, когда она запуталась в рыболовных сетях. Они подплыли к рыбе на сапах и вытащили на берег, чтобы пофотографироваться и снять видео для соцсетей. Когда сельдевую акулу выпустили, она, предположительно, уже погибла.