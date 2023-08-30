В Приморье заметили медведя с бидоном на голове

Теперь животное разыскивают, чтобы помочь ему.

В Приморском крае заметили медведя с бидоном на голове. Теперь животное ищут сотрудники национального парка «Земля леопарда», охотнадзора и полиции, пишет VL.ru.

28 августа медведя сняли на видео жители села Барабаш. На кадрах видно, как животное выбегает на проезжую часть, пытается снять с головы пластиковый бидон и не может этого сделать.

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В пресс-службе парка «Земля леопарда», рядом с которым увидели медведя, пояснили, что хищник находился вблизи населенного пункта. Поэтому вопрос должен находиться в компетенции органов внутренних дел. Однако сотрудники парка помогают в поисках зверя, чтобы помочь ему. Вместе с ними в операции участвуют специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны животных.

Местные жители рассказали, что видели медведя уже несколько раз. Он выходил к людям в надежде на помощь, но никто не отважился снять бидон с головы лесного хищника.