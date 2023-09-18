В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове

Животное начало бросаться на людей.

В Приморском крае застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове. Инспекторы охотнадзора сделали это после того, как животное начало кидаться на людей, рассказали в ведомстве журналистам РИА Новости.

По их словам, хищник с головой, застрявшей в бидоне, забрался в постройку в поселке Барабаш и попытался напасть на людей. После этого медведя решили застрелить.

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Сообщения о медведе, замеченном у поселка Барабаш в Приморье, появились в сети в конце августа. Он несколько раз выходил к людям, будто прося помощи: зверь пытался снять с головы бидон, но не мог. На поиски медведя тогда отправились сотрудники национального парка «Земля леопарда», охотнадзора и полиции. Изначально они планировали помочь хищнику, но к тому моменту, когда его обнаружили, медведь начал проявлять агрессию.