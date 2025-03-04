В Приморском крае бушуют пожары

За прошедшие сутки огонь охватил 3,4 тысячи гектаров.

В Приморском крае огонь добрался до трассы: по данным МЧС на 2 марта в в регионе было зарегистрировано как минимум 16 отдельных пожаров площадью более 3454 гектара. Огонь с полей в городе Партизанске перекинулся на жилой дом.

Сообщается, что огонь добрался до исторического центра Находки. Особый противопожарный режим сейчас действует в 14 муниципалитетах края. Огонь полностью уничтожил бухту Попова залива Находка, под угрозой остается бухта Тунгус.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что из-за усиления порывов ветров ситуация остаётся сложной, но уже взята под контроль. Большинство пожаров было ликвидировано. Власти наблюдают за развитием ситуации в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском муниципалитетах, Партизанском округе и Надеждинском районе. Жителей призвали отказаться от разведения огня по каким бы то ни было причинам.

На кадрах из соцсетей видно, как жители Приморья были вынуждены буквально проезжать сквозь огненную полосу на трассе между Партизанском и Новолитовском. Отмечается, что из-за задымления видимость на этом участке дороги была практически нулевая.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, вся южная часть Приморского края остается под угрозой лесных пожаров этой весной.