В приют для животных подбросили котенка с четырьмя ушами

Необычное животное уже стало звездой соцсетей и приютским талисманом.

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В приюте True Rescue (США) появился необычный котенок с четырьмя ушами. Сотрудники приюта нашли его в коробке и спасли. Котенку дали кличку Аудио. Он очень молод — ему всего восемь недель. Работники сначала подумали, что у котенка что-то застряло в ушах, но потом поняли, что у него просто четыре уха. Ветеринары сказали, что удалят лишние уши, только если они будут мешать животному.

Котенок стал знаменитым в соцсетях, и сотрудники приюта решили использовать эту популярность, чтобы рассказать людям о проблемах своего учреждения. В приюте есть проблемы с фундаментом и дренажной системой, из-за чего здание часто затапливает. Директор приюта Кристин Кондайт рассказала, что им приходится отдавать в добрые руки по 150–200 животных каждый месяц, чтобы продолжать спасать других котов.

Благодаря популярности Аудио, жители штата стали жертвовать деньги приюту и забирать оттуда бездомных животных. Кондайт назвала Аудио талисманом приюта.

Ранее сообщалось, что на ферме рядом с городом Сирондж (штат Мадхья-Прадеш, Индия) родился козленок-мутант: его отличали «человеческое» лицо c двумя рядом расположенными глазами, густая шерсть на голове и подбородке, а также черные круги вокруг глаз, похожие на очки.