В России ищут хозяев бездомному 100-килограммовому псу

Никто не хочет забирать Кругетса.

В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса весом 100 килограммов, который не может ходить. Волонтеры пытаются найти ему хозяев, пишет Telegram-канал SHOT.

Горожане заметили бездомную собаку на улице и обратились в приют «Сострадание НН». Там волонтеры дали псу кличку Кругетс и передали ветеринарам в больницу. Псу диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса он не может ходить и почти все время лежит — только недавно начал снова вставать на лапы. Волонтеры обрабатывают собаке пролежни, по клинике его катают на тележке.

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Как рассказали зоозащитники, Кругетса уже осмотрел диетолог, у собаки взяли все анализы, ей ежедневно дают обезболивающие и противовоспалительные препараты, кормят диетическим кормом. Рентген псу провести не могут: для этого ему нужно скинуть 50 килограммов.

Сейчас волонтеры приюта собирают деньги на лечение Кругетса — оно может обойтись в 600 000 рублей. Дело в том, что ежедневно собаке нужно от двух до пяти тысяч, а терапия затягивается из-за того, что животному нужно похудеть. Впрочем, несколько килограммов пес уже сбросил.

Одновременно Кругетсу пытаются найти хозяев, но пока безуспешно. Даже несмотря на то, что волонтеры обещают, что не бросят помогать псу после того, как его заберут домой. По словам зоозащитников, Кругетс очень ласковый: даже на строгой диете он не проявляет агрессии, стойко переносит лечение по рекомендациям ветеринаров и очень любит, когда его гладят.