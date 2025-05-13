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В России младенца оставили в самолете ради чемоданов

В России младенца оставили в самолете ради чемоданов

Молодая мать намеревалась вернуться за ребенком после получения багажа.

Бортпроводники рейса Москва-Новокузнецк пришли в шок, когда после посадки обнаружили в пустом салоне новорожденного ребенка. Рядом с малышом находилось несколько сумок, но родителей вблизи не наблюдалось. 

Экипаж оперативно связался с правоохранительными органами, которым тут же удалось обнаружить мать ребёнка. Ей оказалась 26-летняя Мадина. По словам женщины, она путешествовала на самолете в первый раз и боялась запутаться с получением багажа. 

Девушка решила оставить ребёнка в самолете и предупредила о своих планах бортпроводницу, но та, судя по всему, не поняла её просьбу. После получения багажа Мадина передала его мужу и собиралась вернуться на борт за младенцем, но, как и ожидалось, назад в самолет девушку уже не пустили. 

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они провели беседу с молодой матерью и объяснили, чем опасно подобное поведение. Позже женщину отпустили домой вместе с ребёнком. Инцидент произошел на прошлой неделе.

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