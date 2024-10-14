В России могут запретить выступления животных в цирке

В ноябре в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете использования животных в цирке - его внесли на рассмотрение заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев ещё в феврале.

Авторы законопроекта о запрете использования животных в цирковых представлениях считают, что цирки часто не соблюдают свои обязанности в отношении содержания зверей. Поэтому законопроект предполагает передать животных, содержащихся в цирках «в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных», сообщают РИА Новости.

Закон может не встретить полноценной поддержки в Госдуме. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что принятие инициативы может привести к коллапсу. В первую очередь из-за того, что реабилитационные центры в данный момент переполнены.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать её нужно по-другому, то есть надо её решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали», – сказал РИА Новости Бурматов.

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Бурматов отметил, что сейчас в реабилитационных центрах и так содержится множество животных, которые, например, были переданы туда из незаконных контактных зоопарков или конфискованы у частных владельцев, а также стали жертвами браконьеров. В то же время за цирками стали следить тщательнее, ввели запрет на деятельность передвижных цирковых площадок, а многие животные-актеры по его мнению доживают свой век в вполне приличных условиях.

«Мы видим, что сейчас в цирковых представлениях очень сильно снизилось количество используемых животных, в основном используют животных либо сельскохозяйственных, которые так или иначе взаимодействуют с человеком и хорошо поддаются дрессировке, например, лошадей, либо домашних животных – дрессированных собак и кошек, которые также постоянно взаимодействуют с человеком», — пояснил чиновник.

«Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30 процентов».

Бурматов считает, что внесенный на рассмотрение законопроект ещё не проработан и может быть отправлен на доработку. На данный момент решением Совета Госдумы он представлен на обсуждение в примерной программе на ноябрь 2024 года.