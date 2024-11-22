В России начнут штрафовать гидов без аттестации

Санкции также ждут инструкторов-проводников, забывших отправить в МЧС уведомления о начале или окончании прохождения сложных групповых маршрутов.

С 1 марта 2025 года в России начнут штрафовать экскурсоводов и гидов, которые работают без аттестации, рассказали на портале TourDom. Надлежащие изменения в Кодексе об административных правонарушениях в отношении штрафных санкций были приняты Госдумой в первом чтении, а окончательное принятие закона ожидается к весне.

Начиная с весны, российским гидам и экскурсоводам, работающим без аттестации, придётся заплатить штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. А если поймают во второй раз, то уже от 30 до 50 тысяч рублей. Следить за порядком обяжут исполнительные органы власти на местах, а в случае повторных нарушений дело перейдет в суд.

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Важно отметить, что штрафы коснутся и гидов-переводчиков, которые будут обязаны предоставлять свои услуги международным гостям на «свободном» иностранном языке, и инструкторов-проводников, сопровождающих туристов на специальных маршрутах и обеспечивающих их безопасность. Последние могут также быть оштрафованы, если забудут направить в МЧС уведомления после выхода с группой туристов на специальные (например, горные) маршруты.

Турфирмы и лица, занимающиеся организацией путешествий по подобным специальным маршрутам и не имеющие аттестованного инструктора-проводника, будут оштрафованы гораздо значительнее (20-40 тысяч рублей в случае физ лица или 70-100 тысяч рублей для руководителя организации). Юридические лица могут получить штраф до 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей в случае повторного нарушения.

Закон, регулирующий деятельность экскурсоводов, инструкторов-проводников и гидов-переводчиков и упоминающий их обязательную аттестацию был принят ещё в 2021 году. Изначально власти планировали ввести санкции за работу экскурсоводов без должной аттестации, начиная с 1 июля 2024 года, но дали отсрочку в 10 месяцев, чтобы регионы имели возможность организовать процесс аттестации. На портале отмечают, что несмотря на продление сроков, в некоторых регионах России – например, в Якутии, Чукотке и Еврейской автономной области — официально зарегистрировано лишь по одному экскурсоводу, либо их нет вообще, как в Республике Тыва. Судя по последним данным федерального реестра, больше всего аттестованных специалистов сейчас работает в Санкт-Петербурге — их более 1500 человек.

Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков, согласно закону, проводится специальной аттестационной комиссией, которую должен создать орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма.