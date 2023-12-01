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В России предложили ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Фото: Unsplash

Нечего тут опьянять народ мороженым!

Минфин России подготовил проект распоряжения, в соответствии с которым крепость алкогольного мороженого и десертов не должна превышать крепость кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%.

«Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», – объяснили в Минфине.

Минфин предлагает ограничить до 1,2% предельное содержание этилового спирта в мороженом, взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных десертах, шербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде.

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