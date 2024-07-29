В России прошел первый мировой чемпионат по огуречному хрусту

Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел.

В селе Истобенск (Кировская область) в рамках фестиваля «Истобенский огурец» прошел первый мировой чемпионат по огуречному хрусту. В чемпионате приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

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«Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста. Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел», — сообщается в Telegram-канале правительства Кировской области.

Победителю вручили награду – дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».

Ранее сообщалось, что в селе Крылово (Осинский округ Пермского края) прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк» – главной целью его участников стали броски навоза на дальность.