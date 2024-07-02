В России растет спрос на фотосессии

Как выяснили в исследовании эксперты «Авито. Услуги», в июне 2024 года спрос на фотосессии вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество объявлений на платформе Авито от профессиональных фотографов, оказывающих такие услуги, увеличилось на 8%.

В июне 2024 года интерес россиян к свадебным фотосессиям увеличился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Объявлений от свадебных фотографов на платформе Авито за тот же период стало на 8% больше. Услуги свадебных фотографов – самые дорогие. Средняя цена на работу таких специалистов составляет от 3 тысяч рублей в час, а весь съемочный день обойдется от 25 тысяч рублей.

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Вырос интерес россиян и к услугам визажистов, которые создают образы для фотосъемок. В июне 2024 года спрос на макияж для фотосессий увеличился на 35%. Такой мейк-ап стоит около 2 тысяч рублей. Это средняя цена по России.