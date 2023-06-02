В России создадут нейросеть для поиска домашних животных

Она поможет хозяевам находить пропавших кошек и собак по фотографиям беглецов.
В России появится нейросеть, которая поможет людям находить потерявшихся домашних животных. Созданием займется компания-разработчик системы распознавания лиц NtechLab, пишет ТАСС.
Как рассказал агентству представитель компании Александр Томас, NtechLab уже создала первую версию системы распознавания кошек и собак и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России.
«Это может быть бесплатный Telegram-бот, приложение для смартфона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки с имеющейся базой и даст контакт нужного человека», — объяснил Томас.
По его словам, со временем животных можно будет искать и по городским видеокамерам. Также возможно сотрудничество компании с организациями, которые занимаются поиском сбежавших питомцев.
Пока создателям системы поиска животных удалось добиться высокой точности распознавания собак и кошек некоторых пород, если у хозяев есть снимки высокого качества и морда крупным планом. Однако в случае с некоторыми питомцами, например, черными кошками, над точностью еще нужно поработать — для ИИ они очень похожи.
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