В России уточнили правила эвтаназии бездомных животных

В Конституционном суде РФ назвали усыпление бездомных животных «исключительной мерой».

Основанием для эвтаназии бездомных животных, находящихся в приютах, является опасность для человека, немотивированная агрессия, наличие возбудителя опасной болезни или непереносимые физические страдания самого животного, пояснил глава Конституционного суда Валерий Зорькин во время заседания.

Уточнения были даны в связи с рассмотрением жалобы Верховного суда Бурятии, в котором правозащитники просили признать региональную норму, позволяющую усыплять любых бездомных животных на 31-й день пребывания в приютах, неправомерной.

В июле прошлого года Госдума приняла закон, который наделил регионы полномочиями принимать самостоятельные решения об эвтаназии бездомных животных. Сейчас умерщвление животных без хозяев разрешено в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, на Чукотке, в Удмуртии. Также соответствующий законопроект был принят в первом чтении в Забайкалье.

Конституционный суд признал существующую норму, позволяющую регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, соответствующей Конституции. Однако в суде уточнили, что это нежеланная мера.

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«Умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», - говорится в решение суда.

Глава КС Зорькин уточнил, что загруженность приютов и желание сократить расходы не должны быть поводом для лишения животных жизни. Более того, регионы должны предусмотреть срок и обеспечить все возможности для того, чтобы животное было обнаружено хозяевами.

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Конституционный суд настаивает, что эта крайняя мера может быть обусловлена «сложившейся в субъекте или на части его территории экстраординарной ситуацией», связанной с нападениями животных или распространением переносимых им опасных заболеваний – и если другие мероприятия не дали результата.