В России ввели уголовную ответственность за незаконный сбор грибов

Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы. Правда, такое суровое наказание относится лишь к некоторым видам.

C 12 октября 2023 года в России вводится уголовная ответственность за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу как краснокнижных растений, так и грибов — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Наказание будет грозить сборщикам таких грибов, как рядовка мацутакэ, а также растений – женьшеня настоящего и родиолы розовой. Исключения составят грибные популяции Алтайского и Красноярского краев, а также Республики Тыва и Магаданской области.

За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу отдельных видов краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу — принудительные работы до пяти лет со штрафом от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Согласно наблюдениям ученых, численность женьшеня настоящего падает из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы родиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки мацутакэ. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж.

Реклама

«Растения женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. И по статистике эти редкие растения часто контрабандой пытаются перевезти за рубеж. Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что бледная поганка (Amanita phalloides) — самый смертоносный гриб в мире — вторгся в Калифорнию, множественно клонируя себя.