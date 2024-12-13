Ей оказалась Даринка из Подмосковья.

В России выбрали самую красивую козу — ей оказалась Даринка альпийской породы из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс красоты для коз «КОЗОкрасота» стартовал в октябре. Организатором стала общероссийская платформа Смородина.ру (Смотрим Родину). В конкурсе приняли участие семь коз и один козел из шести регионов страны, победителя выбрали при помощи народного голосования. Самой красивой признали Даринку, козу альпийской породы, проживающую на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы.

Козу оценивали по нескольким критериям — учитывались обаяние, фотогеничность и очаровательность. Также учитывалась биография животного, представленная ее хозяевами. О Даринке говорилось, что она ест сено и комбикорм, насыщенный витаминами и микроэлементами, и всегда соблюдает правильный режим дня. Кроме того, у нее есть подруга — кошка по имени Былинка.

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