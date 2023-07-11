В России запретили вылов китов и дельфинов для дельфинариев

Соответствующий закон подписал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях сообщает «Интерфакс». Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.
В законе оговаривается, что добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях может происходить на основании решения правительственной комиссии (и некоторые эксперты уверены, что это оставляет лазейки в законе для продолжения отлова дельфинов с китами). Такое решение в обязательном порядке должно размещаться на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области рыболовства в пятидневный срок со дня его поступления.
Закон также определяет, что особенности добычи (вылова) морских млекопитающих устанавливаются правительством.
Как отмечают авторы закона, добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода.
«Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями. Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух», – говорится в пояснительной записки к документу.
Авторы отмечают, что потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Содержание дельфинов при этом также зачастую сопровождается многочисленными нарушениями.
По словам авторов, исходя из морально-этических норм и условий содержания морских млекопитающих в дельфинариях, по состоянию на 2021 год, стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 19 европейских государств. В Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных.
Как отмечается в записке, мелких китообразных для продажи в дельфинарии продолжают отлавливать только Япония и некоторые островные государства Карибского бассейна, остальные страны отказались от данной практики.
Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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