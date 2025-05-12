В российских больницах будут бесплатно лечить зарубежных туристов

Граждане других государств смогут получить бесплатное медицинское обслуживание в экстренных ситуациях.

В России ввели новые правила, в соответствии с которыми иностранные туристы смогут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами по месту нахождения в случае острых заболеваний и других непредвиденных обстоятельств. Соответствующее постановление было утверждено правительством Михаила Мишустина и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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Это подразумевает, что в случае угрозы жизни иностранным гражданам — в том числе при обострении хроническим заболеваний, отравлениях и серьёзных травмах — туристы смогут получить бесплатную помощь в государственных и муниципальных учреждениях России. Новые правила коснутся туристов, прибывающих в Россию даже на короткий срок.

Судя по формулировке постановления, в экстренных случаях туристы смогут обратиться в медучреждения даже при отсутствии страховки.

При этом туроператоры напоминают о необходимости оформления страхового полиса во время путешествий по России. Для многих туроператоров, продающих туры по всему миру, страхование путешественников является обязательным условием продажи тура, но из-за проблем с международной оплатой и санкциями многие туристы испытывают трудности при покупке полиса. Иностранным туристам в таком случае рекомендуют оформлять страховой полис прямо на месте по прибытию в Россию.