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В российских магазинах может появиться мясо ламы – его предлагает Боливия

Фото: Edwin Bellota / Flickr

С инициативой о поставках этого продукта выступила Боливия.

В Россию хотят поставлять мясо ламы — с такой инициативой выступила Боливия. Хавьер Суарес, директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии, заявил о прошедшей встрече с российской делегацией. В ходе переговоров стороны договорились продолжить экспорт из Боливии говядины.

Также было решено начать поставки мяса местных верблюдовых из Боливии, рассказал Суарес. Он отметил, что мясо ламы из Боливии отличается высоким качеством и низким содержанием холестерина. В стране поголовья верблюдовых хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта — около четырех миллионов, включая лам и альпак, подчеркнул глава фитосанитарной службы.

Ранее Russian Traveler рассказывал, как ламы в Перу помогли вернуть жизнь на бесплодные земли.

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