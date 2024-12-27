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В российских отелях могут ввести невозвратные тарифы

В российских отелях могут ввести невозвратные тарифы

Инициатива исходит из Министерства экономического развития России.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила инициативу Минэкономразвития о невозвратных тарифах для отелей, сообщили в «Ведомостях» со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией.

Проект был согласован 23 декабря несмотря на протесты Роспотребнадзора. В ведомстве настаивают, что граждане России имеют право добровольно отказываться от бронирований и при этом не терять всю сумму средств за минусом затрат, понесенных отелем. 

Инициатива подразумевает изменения в законе «Об основах туристской деятельности в России»: теперь правительство получит право регулировать условий бронирований в отелях, а значит и обязать их вводить тарифы без возможности возврата средств. Более конкретные детали и меры будут позже прописаны в подзаконных актах.

Из-за существующих разногласий принятие законопроекта затянулось: в правительстве предполагают, что проект может будет реализован в марте 2025 года. В правительстве и Минэке новость пока не подтвердили.

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