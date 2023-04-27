В российском Заполярье выросла тропическая лиана. И она дает плоды!

Ее смогли вырастить дети из города Кировск в Мурманской области.

В заполярном российском городе Кировск (Мурманская область) выросла плодоносящая тропическая лиана — об этом сообщили в местной администрации. По словам городских властей, лиану, дающую овощи, вырастили дети, которые учатся в местной школе. При этом родиной лианы считается территория африканской страны Зимбабве.

«Коашвинское чудо — лагенарию — вырастили ребята в школьной теплице под руководством своей наставницы Ирины Александровны Логиновой. Такое редко встретишь в наших северных широтах!» — отметили в администрации Кировска.

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Лагенария обыкновенная (она же Горлянка или Калабас) — однолетняя ползучая лиана семейства Тыквенные, вид рода Лагенария. Ее культивируют ради плодов, которые используются для разных целей. Например, в Древнем Риме из них делали посуду, а в Африке используют плоды лагенарии для изготовления курительных трубок, посуды, музыкальных инструментов и игрушек. Кроме того, из семян лагенарии получают масло, а ее незрелые плоды употребляют в пищу.

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались на два дня заперты в селе Териберка (Кольский район Мурманской области) из-за сильной снежной метели, заблокировавшей единственную дорогу.