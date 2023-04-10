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#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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В российском зоопарке утонула белая медведица

Фото: Большереченский зоопарк

У животного случился инсульт.

В Омской области в зоопарке утонула белая медведица по имени Забава. У животного случился инсульт, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава областного минкульта Юрий Трофимов.

Забава жила в Большереченском зоопарке, в ее вольере был бассейн. Во время плавания у медведицы произошло кровоизлияние в мозг, и она утонула. Погибшее животное достали водолазы, затем эксперты-патологоанатомы провели вскрытие.

«Итог вскрытия печальный — кровоизлияние в мозг. Инсульт поражает и животных, не только в зоопарках, но и в дикой природе», — написал Трофимов.

В самом зоопарке рассказали, что Забава жила там с 2020 года, ее любили и сотрудники, и посетители. Медведица была бодрой и веселой: она обожала играть с мячами, бегать вдоль вольера и мастерски находила спрятанные угощения.

«Наш зоопарк осиротел. Сложно осознать, что с утра мы больше не увидим её хитрую мордочку. Забава — наша жемчужина. Была и останется ею навсегда», — написали сотрудники Большереченского зоопарка.

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