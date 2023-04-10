В российском зоопарке утонула белая медведица

У животного случился инсульт.

В Омской области в зоопарке утонула белая медведица по имени Забава. У животного случился инсульт, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава областного минкульта Юрий Трофимов.

Забава жила в Большереченском зоопарке, в ее вольере был бассейн. Во время плавания у медведицы произошло кровоизлияние в мозг, и она утонула. Погибшее животное достали водолазы, затем эксперты-патологоанатомы провели вскрытие.

«Итог вскрытия печальный — кровоизлияние в мозг. Инсульт поражает и животных, не только в зоопарках, но и в дикой природе», — написал Трофимов.

Реклама

В самом зоопарке рассказали, что Забава жила там с 2020 года, ее любили и сотрудники, и посетители. Медведица была бодрой и веселой: она обожала играть с мячами, бегать вдоль вольера и мастерски находила спрятанные угощения.

«Наш зоопарк осиротел. Сложно осознать, что с утра мы больше не увидим её хитрую мордочку. Забава — наша жемчужина. Была и останется ею навсегда», — написали сотрудники Большереченского зоопарка.