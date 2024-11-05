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В ростовском хуторе мальчик нашел на улице львенка и принял его за кота

Фото: Зоопарк Ростова-на-Дону

Львенок, найденный в хуторе Ленинаван

Животное передали в зоопарк Ростова-на-Дону.

Ребенок нашел маленького львенка на улице хутора Ленинаван под Ростовом-на-Дону и играл с ним, как с бездомным котом. Только тогда животное заметили и передали в зоопарк, сообщил Telegram-канал Don Mash.

На странного питомца у мальчика обратила внимание прохожая женщина. Она проезжала мимо на машине и даже остановилась — убедившись, что это действительно львенок, ростовчанка вызвала полицию. 

Сотрудники забрали маленького льва и передали его в ростовский зоопарк. Ветеринары определили, что ему примерно два месяца, малыш явно недоедал и потому немного истощен. Пока львенок находится на карантине, за ним ухаживают и хорошо кормят.

«Друзья! Не поддерживайте горе-коммерсантов, которые зарабатывают на использовании животных, купленных на черном рынке — не фотографируйтесь с животными! Не всегда животные в частных руках находятся на достойном содержании и ветеринарном контроле. Зачастую они гибнут…» — предупредили в ростовском зоопарке.

Откуда львенок появился на улице, неизвестно. Местные жители предполагают, что животными могут незаконно торговать. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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