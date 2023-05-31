В Румынии сшили футболку длиной более 100 метров

Рекордная по размеру футболка полностью изготовлена из переработанных материалов.

Футболка, представленная румынской компанией Asociatia 11even, местным супермаркетом Kaufland Romania и Federatia Romana, была создана в попытке привлечь больше людей к проблеме переработки материалов.

Самая большая футболка имеет длину 108,96 метра и ширину 73,48 метра – её внесли в Книгу рекорда Гиннесса. После фиксации рекорда из футболки пообещали сделать 10 000 отдельных предметов одежды для детей из малообеспеченных семей.

Ткань футболки была изготовлена из более чем 500 000 переработанных пластиковых бутылок, на сбор которых ушло более трех недель, а на пошив у швей ушел месяц. Дизайн представляет собой переосмысленную модель национального флага и включает трехцветный пояс, который также используется на официальной майке румынской команды по регби.

Для разворачивания футболки потребовались усилия 120 добровольцев Фото: Guinness World Records

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В день презентации, состоявшейся на Национальном стадионе регби Arcul de Triumf, более 120 добровольцев из регби-клубов Бухареста пришли помочь разложить футболку на поле. На это потребовался целый день. Из-за огромного размера футболки возникло несколько проблем с креплением рукавов, хотя это было решено командой инженеров и специальными ремнями.

Измерения футболки были произведены специалистами-геодезистами.