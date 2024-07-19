В Румынии уничтожат тысячу медведей после нападения на девушку

Ее растерзали в Карпатах.

В Румынии парламент решил отстрелить тысячу медведей после нападения на одну девушку. Об этом пишет Antena 3.

Хищник растерзал 19-летнюю местную жительницу, когда та отдыхала в предгорье Карпат со своим молодым человеком. При виде зверя пара бросилась бежать, но девушка споткнулась и упала. Медведь схватил ее и утащил в лес.

Когда на место приехали спасатели, они нашли мужчину целым и невредимым. Медведь вместе с девушкой был примерно в ста метрах — он попытался броситься на людей, защищая свою добычу. Охотникам пришлось застрелить животное.

После случившегося в парламенте провели внеочередное заседание и решили бороться с распространением медведей. В этой стране живет самая большая популяция этих животных в Европе — около 8000 особей. За последние 20 лет они растерзали 26 человек и ранили еще 274. Расстрел тысячи зверей проведут в 2024 и 2025 году.

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