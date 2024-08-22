В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»

В этом году телеканал Москва 24 подарит зрителям еще больше классной, современной и актуальной музыки, а также познакомит с молодыми, интересными и талантливыми музыкантами.

24 августа в саду «Эрмитаж» пройдет традиционный музыкальный фестиваль «Солома». Гостей ждут мастер-классы, йога, духовные практики, спортивные и интеллектуальные игры и, конечно, много драйвовых композиций, которые пополнят плейлисты зрителей и поклонников фестиваля.

Фестиваль «Солома» 12+ 24 августа с 14:00 до 22:00

Адрес: сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А

Вход свободный

Сцена «Ракушка»

«Солома» – это фестиваль открытий и премьер. На главной сцене «Ракушка» группа «3333» впервые сыграет новую песню «Шелк», которая принесла коллективу более 100 тысяч новых слушателей.

Фестивальный лайн-ап продолжат резиденты и друзья «Соломы» – группа SHOO, играющая на стыке жанров поп-соул, этно и ритм-н-блюз. В этот раз SHOO презентуют акустическую балладу «Один день» из нового мини-альбома «Комнаты». Лирическое настроение поддержит поэт, музыкант и главный романтик этого лета Антон Лаврентьев. Вместе со специальным гостем Алей Астровской они исполнят новую песню «Сердце в футболке». Почему молчат музы и сколько стоит любовь – на эти и другие вопросы ответит группа passmurny.

На полном ходу ворвутся на «Солому» хедлайнеры – молодая и эффектная авторская группа «Комната культуры» с солистом коллектива Евгением Трофимовым. Их дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами» стал открытием в жанре поп-рока, а сама группа набрала больше 4 млн прослушиваний за июнь. Музыканты исполнят песню «Поезда», которая уже полгода занимает лидирующие места во всевозможных чартах.

Главная особенность фестиваля «Солома» – давать зрителям познакомиться с новыми именами молодых музыкантов. В этом году учащиеся детского музыкального коллектива школы искусств имени В. С. Калинникова впервые выступят на взрослом фестивале. Это отличная возможность для юных дарований показать новаторство в музыке и заявить о себе.

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Сцена «Гостиная»

Музыкальная атмосфера фестиваля на сцене «Гостиная» будет наполнена новыми композициями, альтернативной музыкой, арт-попом, ритм-н-блюзом и поп-роком. Талантливая артистка YANA KULICH исполнит новые песни «Одна» и «Дом». Релиз композиций запланирован на эту зиму. Через свои чувственные песни она расскажет истории взрослых людей, которые тронут каждое сердце.

Авторский вокальный проект «МИТАКО» добавит свежий взгляд в музыкальные формы песен и сыграет первый фестивальный сет в истории проекта. Безудержная и драйвовая Маша Мария исполнит свой новый трек «Танцую одна», а также хиты, вошедшие в десятку русских чартов.

Впервые на сцене «Соломы» – известная участница многих российских фестивалей и музыкальных проектов Женя Ефимова. Вживую она исполнит новый трек «Одна на двоих», выпущенный совместно с популярным музыкальным блогером и исполнителем NECHAEV. А вот питерский вайб и ульяновский слог принесет на фестиваль dmtrvna. Она исполнит абсолютно новый трек из предстоящего альбома.

Активности и мастер-классы

Организаторы «Соломы» подготовили для гостей несколько тематических зон с мастер-классами и активностями на свежем воздухе.

На фестивале большое внимание уделяется физическому и ментальному здоровью. Сессия хатха-йоги на траве поможет узнать себя и раскрыть свой потенциал, гонг-медитация позволит погрузиться в состояние глубокого расслабления и внутренней гармонии ума, души и тела. Также запланирована увлекательная французская игра петанк – подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки.

Под эгидой экопроекта телеканала Москва 24 – «Сортировочная», крупнейшего в России ютуб-канала об экологии и осознанном потреблении, пройдет ряд мероприятий. Экспресс-кастомизация вашей одежды от благотворительного фонда «Второе дыхание» поможет обновить любимую вещь, прикрыв дефект стильной термонаклейкой. На фестиваль можно принести свою футболку или старый шопер. Эксперты расскажут, как ухаживать за такими вещами, чтобы рисунки сохранились как можно дольше.

Также в рамках «Сортировочной» пройдут две познавательные викторины с экопризами. А художники из арт-группы «Фантазеры» проведут творческую мастерскую, где каждый сможет дать вторую жизнь любимым вещам и сделать свой гардероб ярче. Можно принести футболку, джинсы, куртку или шопер.

Здесь же состоится «Зеленый своп», где можно обмениваться растениями и общаться с теми, кто разделяет вашу страсть к домашним джунглям. Эксперты расскажут, как ухаживать за растениями, дадут полезные советы для успешного развития флоры дома. Приносите на «Зеленый своп» здоровые растения, черенки, семена и горшки.

На фестивале пройдет игротека с несложными настольными играми и всем известными «Дженгой» и «Черепашьими бегами». На месте будут находиться игромастера, которые помогут подобрать игру, объяснить правила и ответить на вопросы.