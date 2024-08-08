В самой холодной точке Земли зафиксировали температурный рекорд

На станции Восток «потеплело» до –34 градусов.

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали новый температурный рекорд в самой холодной точке Земли. 6 августа термометр на станции Восток в Антарктиде показал температуру –34,2°С, а уже 7 числа она опустилась до –48,8°C, рассказали Russian Traveler в ААНИИ.

Июль и август — самые холодные месяцы года в Центральной Антарктиде. Средняя многолетняя температура на станции Восток в июле составляет -66,6°C, в августе — 67,6°C ниже нуля. 21 июля 1983 года на станции Восток был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные -89,2°C. Год назад, 6 августа 2023 года, на станции было -82,3°C.

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«Климатические условия на станции Восток, где уже почти 70 лет круглогодично работают российские полярники, — самые экстремальные на планете. Несмотря на очевидные факты, подтверждающие глобальное потепление, Антарктида еще сотни лет будет оставаться континентом максимально низких температур и находиться под мощным ледяным щитом. Исследования в этом регионе чрезвычайно нужны для мировой науки и понимания будущего нашей планеты. Поэтому мы создали на станции Восток современный научный центр, где будут развиваться ключевые проекты, нацеленные на углубленное изучение климатических процессов, и продолжаться непрерывные наблюдения за природной средой шестого континента», — рассказал директор института Александр Макаров.

Станция Восток — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана 66 лет назад — 16 декабря 1957 года, на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3 488 метров над уровнем моря в 1460 км от побережья. Температуры на станции Восток — самые экстремальные на планете, поэтому для их измерения используются термометры со специальной шкалой от –100 до +20°С.

В период антарктической зимы добраться до станции практически невозможно, средняя температура на Востоке в этот период составляет около -70°С. С февраля по ноябрь сотрудники станции работают в автономном режиме. Абсолютный температурный максимум зарегистрирован на станции 16 декабря 1957 года, воздух на Востоке прогрелся до –13,6°С. А средняя температура летнего периода — около –36°С.