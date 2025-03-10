В самолёте засорились почти все туалеты во время рейса: пришлось разворачиваться

Пассажиры вернулись в аэропорт назначения после 10 часов полёта над Атлантикой.

Экипаж авиакомпании Air India на прошлой неделе столкнулся с довольно щекотливой ситуацией: капитану воздушного судна пришлось принять некомфортное для многих решение во избежание ещё большего дискомфорта.

5 марта Boeing 777-300ER отправился из Чикаго в Дели: через 14 часов самолет должен был приземлиться в Индии, но что-то пошло не так. Всего через четыре часа, когда пассажиры уже оставили позади Канаду и Гренландию и пересекали Атлантику, капитан развернул воздушное судно и вернулся в аэропорт назначения.

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По данным авиакомпании, бессмысленное 10-часовое блуждание пришлось прервать по «техническим причинам». Но как рассказали пассажиры изданию One Mile at a Time, причиной разворота в воздухе стало одновременное засорение практически всех туалетов на борту. Через несколько часов пути из 12 санузлов боинга работающим остался лишь один.

До конца остается непонятным, почему командир судна принял решение вернуться назад в Чикаго, а не совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту на пути к Дели. Предполагается, что существовала опасность застрять в чужой стране: починка неисправности могла затянуться, и у экипажа закончилось бы рабочее время.

Рейс Air India AI126 5 марта 2025 года Фото: One Mile at a Time / screenshot

В итоге около 300 пассажиров рейса Air India AI126 вернулись в Чикаго, где их встретило всего двое растерянных сотрудников авиакомпании. Несмотря на официальные заверения Air India, что «после приземления в Чикаго все пассажиры и экипаж были размещены, чтобы свести неудобства к минимуму», очевидцы сообщают, что справились со своей задачей в авиакомпании из рук вон плохо. Якобы раздраженным пассажирам выдали лишь листок бумаги с просьбой обратиться в службу поддержки клиентов для перебронирования билетов.

В службе, однако, с происшествием ознакомлены не были, поэтому ситуация начала набирать критические обороты. Судя по сообщениям, чтобы помочь справиться с потоком застрявших в Чикаго пассажиров, на помощь сотрудникам Air India даже пришли эмпатичные коллеги из авиакомпании Delta.

Починка 15-летнего Boeing 777-300ER заняла двое суток: по данным авиарадаров, он вернулся в эксплуатацию только 7 марта.