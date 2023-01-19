В Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская встреча блогеров

800 инфлюенсеров из 68 регионов соберутся на одной площадке и обсудят тренды медиасферы и перспективы профессии блогера.

24 января в Санкт-Петербурге пройдет масштабная встреча блогеров со всей России. Организатором встречи выступает продюсерский центр Insight People, контентмейкеры которого со всей страны проведут нетворкинг и мастер-классы, обменяются опытом, создадут совместные креативные проекты и коллаборации.

Среди гостей и участников встречи – артисты, музыканты, спортсмены, дизайнеры, лайфстайл-блогеры и авторы экспертных сообществ.

Местом встречи выбрали крупнейший международный отель России – Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center. Самый масштабный отель Санкт-Петербурга (1200 номеров) соберет на своей площадке 800 инфлюенсеров из 68 регионов.

«Мы рады, что столь масштабное и социально значимое событие пройдет в стенах именно нашего отеля. Park Inn Pribaltyiskaya Hotel & Congress Center – не только самый большой международный отель России, имеющий возможность с легкостью разместить 800 блоггеров, но и исторический объект, являющийся памятником архитектуры модернизма культурной столицы. Так что нам будет, что показать и рассказать современным представителям медиасферы», – прокомментировал событие Атакан Турхан, Генеральный Менеджер Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center.

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«Каждый из регионов России богат удивительно талантливыми людьми, которые развивают и двигают вперед нашу креативную медиаиндустрию. Познакомиться с ними лично, пообщаться и перенять их опыт – огромная удача! В этом году для такой масштабной встречи мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды», — сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Подобные встречи показывают, что развивать свой блог и свою личность можно не только в столице. Возможности для продвижения и роста существуют в каждом регионе России.