В Санкт-Петербурге спустили на воду самый большой сапборд в мире

Это случилось на фестивале сапсерфинга.

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля сапсерфинга спустили на воду самый большой сапборд в мире, созданный командой онлайн-журнала «Энергия+». Рекорд зарегистрировали представители «Книги рекордов России», которые специально для этого приехали в Петербург.

Длина доски для сапсерфинга составила 15,43 метра, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. Ее ширина – 3,92 метра. В «Книгу рекордов» доска попала как «самая большая в мире» – она почти на метр обошла предыдущий рекорд, зафиксированный в «Книге рекордов Гиннесса».

Прошлый рекордсмен родом из Испании. Длина сапборда, который спустили на воду в 2016 году, составила 14,85 метра. Управляли сапом 25 человек.

Сапбордом-рекордсменом «Энергии+» управляли 22 гребца и рулевой – капитан и сап-марафонец Роман Гороховский. В команду вошли петербургские ученые и популяризаторы науки, а также призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова. Вместе они прошли весь маршрут фестиваля протяженностью девять километров по Мойке, Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова, миновав своды 30 исторических мостов.

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«Сапом управляли больше 20 человек: все обученные и готовые друг друга заменять. По правому и левому борту ребята отвечали за управление со своей стороны. Моей задачей было оценить обстановку на воде и вовремя дать команде указания: руководить таким количеством человек нужно обязательно», – Роман Гороховский.

В тестовом заплыве 15-метровой доски принял участие трехкратный чемпион России по сапсерфингу и профессиональный уотэрмен Сергей Мысовский.

«Это было супернеобычно, суперкруто. Сап очень стабильный, очень устойчивый. Доска достаточно медленная, если грести одному, но, когда на ней команда из двадцати человек, вообще никаких проблем: она быстро разворачивается, идет прямо и назад, крутится, вертится. Шикарная!

Мы пока не тестировали этот сап на волнах, но я бы с удовольствием попробовал это сделать. Например, прокатиться от Зеленогорска в сторону Петербурга большой командой по волнам и с ветром – будет очень классная идея», – поделился впечатлениями Мысовский.