В Саудовской Аравии хотят построить самое высокое здание в истории человечества

Небоскрёб будет около двух километров в высоту.

По информации инсайдеров, в Саудовской Аравии готовятся к строительству самой крупной высотки в истории.

Официального подтверждения из Эр-Рияда ещё не поступало, но в дубайском издании MEED уже доложили, что двухкилометровое здание обгонит в высоту всех ныне существующих архитектурных гигантов. Пальму первенства придётся уступить и 828-метровому небоскребу «Бурдж-Халифа» в Дубае – новый рекордсмен планирует обогнать его более чем в два раза.

Сообщается, что проект строительства доверили британскому архитектурному бюро Foster + Partners. Здание может стать частью делового комплекса «Северный Полюс» в столице Саудовской Аравии.

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Окажется ли проект успешным и сколько займет времени на его реализацию, трудно даже предсказать. С подобными испытаниями – работы на двухкилометровой высоте, значительные ветровые нагрузки и нагрузка на почву – архитекторы и планировщики не сталкивались. Но и финансовый размах у предполагаемого проекта соответствующий: 5 миллиардов долларов США (около 420 миллиардов рублей).