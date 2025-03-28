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В Саудовской Аравии хотят построить самое высокое здание в истории человечества

В Саудовской Аравии хотят построить самое высокое здание в истории человечества

Актуальный рекордсмен Бурдж-Халифа в Дубае, ОАЭ

Небоскрёб будет около двух километров в высоту.

По информации инсайдеров, в Саудовской Аравии готовятся к строительству самой крупной высотки в истории. 

Официального подтверждения из Эр-Рияда ещё не поступало, но в дубайском издании MEED уже доложили, что двухкилометровое здание обгонит в высоту всех ныне существующих архитектурных гигантов. Пальму первенства придётся уступить и 828-метровому небоскребу «Бурдж-Халифа» в Дубае – новый рекордсмен планирует обогнать его более чем в два раза. 

Сообщается, что проект строительства доверили британскому архитектурному бюро Foster + Partners. Здание может стать частью делового комплекса «Северный Полюс» в столице Саудовской Аравии. 

Окажется ли проект успешным и сколько займет времени на его реализацию, трудно даже предсказать. С подобными испытаниями – работы на двухкилометровой высоте, значительные ветровые нагрузки и нагрузка на почву – архитекторы и планировщики не сталкивались. Но и финансовый размах у предполагаемого проекта соответствующий: 5 миллиардов долларов США (около 420 миллиардов рублей).

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