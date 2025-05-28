В Саудовской Аравии построят гигантский аэропорт-город

Он станет одним из самых крупных аэропортов в мире.

Власти Саудовской Аравии одобрили проект постройки гигантского «аэротрополиса». Новый аэропорт-город будет занимать 57 км² – примерно как половина Парижа. Ещё 12 км² отдадут под жилые районы и зоны отдыха, подчинив окружающую инфраструктуру под нужды аэропорта.

В воздушной гавани будет располагаться не менее шести взлетно-посадочных полос: ожидается, что благодаря таким внушительным масштабам, ежегодный пассажиропоток в аэропорту будет достигать 120 млн, а к 2050 году и все 185 млн.

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Международный аэропорт планируют возвести в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде к 2030 году: он будет носить имя правителя страны короля Салмана.

Воздушная гавань всё равно будет уступать по размерам другому рекордсмену Саудовской Аравии – международному аэропорту имени короля Фахда (DMM) который раскинулся вблизи города Даммам на 776 км² (это даже больше, чем соседнее государство Бахрейн). Правда в аэропорту всего 2 взлетно-посадочных полосы, а само здание эксплуатируемой площади не превышает 36,75 км².

А вот американский аэропорт Денвера (DIA) также, как и планируемой «аэротрополис» Эр-Рияда, имеет шесть взлетно-посадочных полос и занимает внушительную площадь почти в 136 км². Поэтому новой воздушной гавани ещё есть к чему стремиться.

Благодаря таким масштабным постройкам как аэропорт короля Салмана, проекту города-стены «Линия» от NEOM и высочайшей постройке в мире и другим амбициозным инициативам, Саудовская Аравия надеется укрепить своё экономическое положение и влияние в мире. Недавно мы рассказывали, что для привлечения туристов в стране даже вскоре разрешат употреблять алкоголь.