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В Сербии медведи загнали блогера на дерево

Фото: Соцсети

Это случилось после того, как он случайно залез в берлогу.

В Сербии медведи загнали на дерево блогера, который залез в берлогу к их сородичу. Видео случившегося публикует Telegram-канал «RT на русском».

Блогер Стефан Янкович гулял по лесу и увидел глубокую яму. Он зачем-то решил забраться внутрь и понял, что это берлога бурого медведя. Блогер не успел выбраться из ямы, как «домой» вернулся медведь. Шокированный появлением гостя, хищник не стал нападать на него и даже позволил спокойно выбраться на поверхность.

Янкович стал убегать (чего делать при встрече категорически нельзя) и наткнулся еще на двух медведей. Мужчина в страхе забрался на дерево и сидел там до тех пор, пока хищникам не наскучило поджидать его внизу.

Блогер, как ему и полагается, снял неловкую ситуацию на видео. Кадры быстро разлетелись по сети — и хотя дальнейшая судьба Стефана неизвестна, можно предположить, что он спустился и остался целым и невредимым.

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