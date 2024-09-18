В Сербии медведи загнали блогера на дерево

Это случилось после того, как он случайно залез в берлогу.
В Сербии медведи загнали на дерево блогера, который залез в берлогу к их сородичу. Видео случившегося публикует Telegram-канал «RT на русском».
Блогер Стефан Янкович гулял по лесу и увидел глубокую яму. Он зачем-то решил забраться внутрь и понял, что это берлога бурого медведя. Блогер не успел выбраться из ямы, как «домой» вернулся медведь. Шокированный появлением гостя, хищник не стал нападать на него и даже позволил спокойно выбраться на поверхность.
Янкович стал убегать (чего делать при встрече категорически нельзя) и наткнулся еще на двух медведей. Мужчина в страхе забрался на дерево и сидел там до тех пор, пока хищникам не наскучило поджидать его внизу.
Блогер, как ему и полагается, снял неловкую ситуацию на видео. Кадры быстро разлетелись по сети — и хотя дальнейшая судьба Стефана неизвестна, можно предположить, что он спустился и остался целым и невредимым.
Что делать при встрече с медведем?
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