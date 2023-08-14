В сердцах людей обнаружили частицы пластика

Обычно он попадает в организм через рот или нос.

В сердцах пациентов пекинской больницы нашли микропластик. Это произошло во время эксперимента, проведенного китайскими учеными, говорится в статье ACS Environmental Science & Technology.

Микропластик — это мелкие (менее пяти миллиметров) фрагменты пластика. Они могут попадать в организм людей через рот или нос. До последнего времени ученые не знали, проникает ли микропластик в органы людей, в том числе в сердечно-сосудистую систему, и какой эффект оказывает на здоровье.

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Во время хирургических операций в больнице медики собрали образцы ткани сердца у 15 пациентов, а также взяли кровь на анализ до и после вмешательства. После этого они изучили материал с помощью лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне. Технология позволила увидеть посторонние частицы размером от 20 до 500 микрометров и распознала в них пластик: полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.

Кусочки пластика содержались не только в тканях сердца, но и в образцах крови пациентов. При этом после операций их размер уменьшался, а количество видов увеличилось. Теперь ученым предстоит понять, как это связано между собой, и как именно пластик влияет на организм пациентов.